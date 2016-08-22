В Минфине рассказали, как обстоят дела с подготовкой бюджета на 2017 год

Министерство финансов Украины вышло на финальную стадию формирования проекта государственного бюджета на 2017 год и закладывает в документ все возможные стимулы экономического роста, включая поддержку экспорта и привлечение инвестиций.

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Об этом журналистам сказала заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова.

«Мы на завершающем этапе формирования бюджета на 2017 год. Задача - вернуться к экономическому росту. А экономического роста нельзя достичь как без активного продвижения экспорта, так и без активного привлечения инвестиций в страну», - отметила Маркарова.

Ранее министр финансов Александр Данилюк также отмечал, что Министерство финансов Украины намерено начать процесс сведения проекта государственного бюджета на 2017 год и подать документ в парламент в срок - до 15 сентября. При этом Минфин изменит принцип формирования государственного бюджета на 2017 год, исходя не из расходных пожеланий, как было ранее, а из прогнозных доходов и реальных возможностей.

Кабмин утвердил проект бюджетной резолюции на 2017 год 24 июня. Документ содержит прогноз роста ВВП в 2017-2019 годах на уровне 3-4%, снижения инфляции с 8,1% в 2017 году до 5,2% в 2019 году, снижения показателя безработицы с 8,6% в 2017 году до 8% в 2019 году. Прогнозный уровень госдолга в 2017 году ограничен 66,8% ВВП, в 2019-м - 61,8% ВВП. Курс гривни закладывается на уровне 27,2 грн за доллар в 2017 году.