Таможня после 20-летнего сотрудничества с "Райфайзен Банк Аваль" переводит платежи в "Укргазбанк"

Государственная фискальная служба Украины подписала договор о сотрудничестве с государственным «Укргазбанком», в рамках которого банк уполномочен проводить расчеты с государственным бюджетом по таможенным платежам.

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Как передает корреспондент УНИАН, со стороны ГФС договор подписал глава службы Роман Насиров, со стороны банка – глава правления Кирилл Шевченко.

Как отметил в ходе церемонии подписания глава ГФС, до этого, в течение 20 лет, обслуживание таможенных органов по расчетам с бюджетом осуществлял «Райфайзен Банк Аваль».

«Мы ему очень благодарны за работу, но в этом году у нас состоялся конкурс по выбору уполномоченного банка, и этот конкурс выиграл «Укргазбанк»», - сказал Насиров.

По словам чиновника, уполномоченный банк будет иметь отделения в пунктах пропуска и на таможенных постах, а также некоторых центрах обслуживания налогоплательщиков, и после подписания соглашения ГФС и «Укрзгазбанк» согласуют график открытия отделений, большинство из которых откроется до конца сентября.

«Надеемся на плодотворное сотрудничество, которое уже фактически началось. Я думаю, что это будет не просто сотрудничество с точки зрения обслуживания простых банковских операций, а более стратегическое. Будет несколько новых электронных финансовых продуктов, которые мы представим до конца этого года», - добавил Насиров.

В свою очередь, глава правления «Укргазбанка» сообщил, что банк в рамках сотрудничества с ГФС уже открыл 2 отделения и откроет еще 36 отделений.

«Мы уже начали работать на таможне. В пятницу заработало первое отделение в Днепропетровске, на таможенном переходе. Сегодня с утра начали принимать первые онлайн-платежи в Ивано-Франковске», - сказал Шевченко.

Банкир не стал называть прогнозируемый прирост оборотов и прибыли благодаря сотрудничеству с ГФС, отметив, что таким образом банк, прежде всего, выполняет свою функцию государственного финучреждения, однако рассчитывает расширить спектр услуг.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба выбрала «Укргазбанк» уполномоченным банком для осуществления расчетов с государственным бюджетом по таможенным платежам по результатам конкурса. Участие в конкурсе также принимал государственный «Укрэксимбанк», однако «Укргазбанк» предложил более низкие тарифы.

«Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале «Укргазбанка» составляет 95%. В 2015 году банк получил почти 260 млн грн прибыли.