Эксперты прогнозируют девальвацию гривни к концу года до 27 за доллар

Валютный рынок в ближайшие месяцы будет беспокойным, и украинская гривня к концу года подешевеет по отношению к доллару США до 27 грн/долл. с нынешних 25 грн/долл., считают опрошенные УНИАН эксперты.

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Как пояснила главный экономист Dragon Capital Елена Белан, девальвационное давление на гривну традиционно усиливается с приходом осени, при этом население и бизнес сами создают повышенный спрос на доллары и подталкивают гривню к девальвации.

«Хотя Национальный банк Украины будет сглаживать излишне резкие движения валютного курса, продавая валюту из резервов, мы ожидаем, что к концу года курс опустится до уровня февраля текущего года - 27 грн/долл.», - прогнозирует эксперт.

Старший аналитик UniCredit Bank Андрей Приходько также прогнозирует, что гривня подешевеет к доллару до уровня 27 грн/долл., отмечая, что это соответствует ожиданиям рынка. При этом, банкир не видит причин для скупки долларов, считая более выгодным средством накопления гривневые депозиты.

«Средние по рынку ставки по срочным депозитам физлиц составляли 17,6% в июле. Даже если курс гривны снова вернется к уровню 27 грн за доллар, степень девальвации все равно будет ниже, чем текущая ставка по гривневым депозитам», - пояснил он.

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Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, в отличие от своего коллеги, пока считает гривню неудачным средством сбережений ввиду неопределенности с получением очередного транша МВФ, однако ее прогнозы в отношении курса на осень более оптимистичные. «Мы ожидаем, что осенью розничный курс гривни будет колебаться в пределах 25,2-26 грн за доллар, что в принципе не является критичным для рынка», - отметила Коробкова.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины в сентябре 2016 года отмечает свое 20-летие. За 20 лет гривня подешевела к доллару США в 14 раз – с 1,7 грн/долл. на момент введения в обращение до 25,3 грн/долл. в настоящее время.

В период фиксированного курса гривня резко девальвировала дважды - до 5 грн/долл. в 1999 и до 8 грн/долл. - в 2008 году. После перехода к гибкому курсообразованию, с февраля 2014 года, гривня по среднегодовому курсу обесценилась еще в 3 раза.

Исторический минимум курса зафиксирован в феврале 2015 года на уровне 30,01 грн/долл.

Обострение ситуации на административной границе с Автономной Республикой Крым в начале августа обернулось волнениями на валютном рынке, и в результате гривня ежедневно теряла по 5-10 копеек по отношению к доллару.

В начале текущей недели падение гривни прекратилось. В понедельник, 22 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,27/25,31 грн/долл. Таким образом, национальная валюта укрепилась на 1 копейку с уровня открытия торгов.

Полный текст с комментариями экспертов читайте на УНИАН-Экономика в публикации «Ягодка опять: с каким курсом гривня отметит двадцатилетие».