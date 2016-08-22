Падение гривни прекратилось: за день укрепилась на 2 копейки – до 25,30 за доллар

В понедельник, 22 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,25/25,30 грн/долл. Таким образом, национальная валюта укрепилась на 2 копейки с уровня открытия торгов.

Читайте такжеЭксперты прогнозируют девальвацию гривни к концу года до 27 за доллар

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5650/28,6170 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3900/0,3920 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,2912 грн/долл. К этому часу участники рынка заключили 522 сделки на сумму 377,26 млн долл.

Напомним, обострение ситуации на административной границе с Автономной Республикой Крым в начале августа обернулось волнениями на валютном рынке, и в результате гривня ежедневно теряла по 5-10 копеек по отношению к доллару.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины в сентябре 2016 года отмечает свое 20-летие. За 20 лет гривня подешевела к доллару США в 14 раз – с 1,7 грн/долл. на момент введения в обращение до 25,3 грн/долл. в настоящее время.

В период фиксированного курса гривня резко девальвировала дважды - до 5 грн/долл. в 1999 и до 8 грн/долл. - в 2008 году. После перехода к гибкому курсообразованию, с февраля 2014 года, гривня по среднегодовому курсу обесценилась еще в 3 раза.

Исторический минимум курса зафиксирован в феврале 2015 года на уровне 30,01 грн/долл.