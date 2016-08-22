Нацбанк расширил перечень оснований для признания банка проблемным

Национальный банк Украины усовершенствовал порядок применения отдельных мер воздействия к банкам, в том числе расширил перечень оснований для признания банка проблемным.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №374, вступающее в силу с 23 августа, банк может быть отнесен к категории проблемных при несоблюдении порядка формирования и хранения обязательных резервов, а также при установлении факта заключения банком соглашений со связанными лицами на нерыночных условиях, что привело к невыполнению банком экономических нормативов или получению убытка.

Также этим постановлением регулятор изменил механизм расчета отдельных штрафов за непредоставление статистической отчетности, нарушение порядка формирования и хранения обязательных резервов, предоставление недостоверной или непредоставление информации о структуре собственности.

Кроме того, как отметил НБУ, для повышения эффективности особого режима контроля за деятельностью банка постановление совершенствует отдельные нормы, регулирующие деятельность в банке куратора Национального банка Украины.

Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Нацбанк за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 14 финучреждений.

В рамках действующего законодательства Национальный банк может при невыполнении банком требований нормативных актов регулятора признать такой банк проблемным, а впоследствии – неплатежеспособным.