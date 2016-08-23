Порошенко пообещал вкладчикам банка "Михайловский" вернуть украденные деньги

Президент Украины Петр Порошенко заявил вкладчикам неплатежеспособного банка «Михайловский», которые не могут вернуть свои сбережения, что взял расследование по этому банку под личный контроль.

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«Я знаю о проблемах вкладчиков банка «Михайловский». Я на сегодняшний день взял под контроль проведение следствия», - цитирует Порошенко пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул, что деньги вкладчиков были украдены преступниками и сейчас ведется следствие. «Украденные деньги будут найдены, изъяты и использованы для выплаты вам», - пообещал он.

Также Порошенко сообщил, что обратится к правительству с просьбой создать рабочую группу по решению вопроса вкладчиков банка «Михайловский», которая должна проинформировать всех пострадавших граждан о ситуации с выплатами.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка «Михайловский» к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером.

По информации НБУ, 20 мая, когда глава правления банка «Михайловский» Игорь Дорошенко покинул должность, банк под прикрытием технического сбоя ограничил доступ куратора НБУ к своей базе данных и провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных с банком компаний, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Как впоследствии выяснил фонд, таким образом банк пытался развернуть на балансе вклады связанных финансовых компаний, которые не подпадают под гарантии.

12 августа Национальная полиция сообщила о вручении подозрения и аресте экс-главы правления банка «Михайловский» Игоря Дорошенко, который подозревается в хищении 870 млн грн средств и доведении банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.