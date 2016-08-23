Эксперты улучшили прогноз роста экономики Украины на 2017 и 2018 годы

Эксперты ухудшили прогноз роста экономики Украины по итогам 2016 года на 0,1 п.п. - до 1%, но при этом улучшили прогнозы на 2017 и 2018 годы - до 2,9% и 3,6% соответственно.

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Об этом говорится в обновленном консенсус-прогнозе, сформированном по результатам опроса экспертов Министерства экономического развития и торговли Украины.

Как отмечается в документе, опубликованном на сайте министерства, эксперты улучшили ожидания по инфляции на текущий год, и, согласно обновленному прогнозу, потребительские цены в Украине в среднем за год вырастут на 14%. В 2017 году инфляция, по прогнозам экспертов, составит 10,9%, в 2018 году - 6,9%.

Также сообщается, что дефицит сводного бюджета в 2016, 2017 и 2018 годах ожидается на уровне 60,1 млрд грн, 56,9 млрд грн и 74,4 млрд грн соответственно, а государственный и гарантированный государством долг – 1,812 трлн грн, 1,930 трлн грн и 2,063 трлн грн соответственно.

Ключевыми внутренними рисками для экономики в текущем году эксперты назвали недостаточную скорость проведения реформ, низкую платежеспособность реального сектора и низкую кредитную активность банков.

Среди внешних рисков эксперты выделили неполучение запланированного финансирования от Международного валютного фонда, дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа на международные рынки капитала.

Также эксперты отметили влияние таких внешних рисков, как медленное восстановление мировой экономики с сохранением низких цен на мировых сырьевых рынках и сокращение иностранными компаниями инвестиционных планов или перенос сроков их реализации в связи с макроэкономической неопределенностью.

Как сообщал УНИАН, валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2016 года по сравнению с предыдущим, первым кварталом 2015 года, с учетом сезонного фактора вырос на 0,6% после падения на 0,7% в первом квартале в аналогичном измерении.

В годовом выражении, по сравнению со вторым кварталом 2015 года, рост ВВП Украины ускорился до 1,3% после роста на 0,1% кварталом ранее.

Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,1%, в 2017 году – на 3%. Прогноз НБУ по инфляции предполагает рост потребительских цен на 12% в 2016 году и на 8% - в 2017 году.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк – рост ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%.