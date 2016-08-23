Суд подтвердил правомерность решения НБУ о признании неплатежеспособным банка "Надра"

Киевский апелляционный административный суд подтвердил правомерность и достаточность действий Национального банка Украины при отнесении банка «Надра» к категории неплатежеспособных.

Как сообщается на сайте регулятора со ссылкой на материалы судебного дела, в 2012 году физическое лицо разместило в банке «Надра» ряд вкладов на общую сумму около 85 тыс. долл. и в связи с невозвратом банком этих вкладов по истечении срока обратилось в суд. Истец требовал признать противоправными действия и бездеятельность НБУ, а также взыскать с регулятора моральный ущерб.

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По информации НБУ, суд пришел к выводу, что постановления о признании банка проблемным и неплатежеспособным были приняты Национальным банком обоснованно, благоразумно, с соблюдением принципа равенства перед законом.

Кроме того, суд установил, что деятельность банка «Надра» не соответствовала требованиям банковского законодательства, была рисковой, создавала угрозу для вкладчиков и кредиторов банка и, вопреки обязанности владельцев существенного участия банка принимать своевременные меры для предупреждения неплатежеспособности банка, такие меры ими приняты не были.

«Коллегия судей пришла к выводу, что со стороны Национального банка осуществлялись действия по недопущению отнесения банка к категории неплатежеспособных, а также по восстановлению такой платежеспособности. Исследовав все материалы дела, коллегия судей апелляционной инстанции согласилась с выводом судей первой инстанции об отказе в удовлетворении административного иска», - отмечается в сообщении НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 4 июня 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Надра» по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц.

С 6 февраля 2015 года в банке работала временная администрация фонда на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Банк «Надра» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу крупнейших по объему активов. Основным владельцем банка является структура Group DF Дмитрия Фирташа, компания Centragas Holding AG (89,9659% акций банка, Австрия).

В 2014 году банк получил 1,041 млрд грн убытка, в то время как 2013 год банк завершил с прибылью 2,374 млн грн.