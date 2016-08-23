КМУ утвердил бюджет Фонда социального страхования

Кабинет министров Украины утвердил бюджет новосозданного Фонда общеобязательного государственного социального страхования на 2016 год для усиления контроля за расходованием бюджетных средств Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, путем ликвидации которых создается единый Фонд соцстрахования.

Читайте такжеКабмин упростил правила установки счетчиков электроэнергии для потребителей

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Министр социальной политики Андрей Рева на заседании Кабмина отметил, что это поможет более четко контролировать расходы ликвидируемых фондов и не приведет к нарушению выплат людям.

«Это не повлияет на выплаты людям, зато даст возможность избежать ситуаций, когда у нас некоторые оплачивают разработку программного обеспечения за 35 млн грн и без этого не могут ликвидироваться», - отметил Рева.

Министр также заявил, что бюджет Фонда соцстрахования является сбалансированным, бездефицитным и не требует дополнительных расходов из госбюджета.

Читайте такжеКабмин утвердил бюджет Фонда соцстрахования по безработице в размере 8,6 миллиарда

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» относительно обеспечения деятельности фондов социального страхования в период реорганизации». Согласно принятому документу, началась процедура реорганизации фондов социального страхования путем объединения Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности в единый Фонд социального страхования Украины, которая должна была завершится ориентировочно в начале второго полугодия 2016 года.

В июле Верховная Рада не смогла собрать достаточного количества голосов для рассмотрения законопроекта, который предусматривает изменение процедуры объединения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности и Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в единый Фонд социального страхования.

Как отмечается в пояснительной записке, решение о реорганизации фондов соцстраха путем их объединения было принято еще в ноябре 2015 года, однако процесс затянулся. Из-за несовершенства нормативно-правовой базы ликвидируемые фонды уже полтора года проводят свою деятельность без контроля правлений и не входят в сферу управления органов государственной власти, блокируя процесс объединения.