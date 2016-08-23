Погружение в кризис: в России из-за низких цен нефти ухудшили прогноз дефицита бюджета

Дефицит бюджета России в 2016 году может составить более 3% ВВП, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает ПРАЙМ.

Читайте такжеПриток валюты в Россию впервые за два года упал до нуля"Ожидаемый дефицит по итогам года составит более 3%. Это выше планируемого уровня, естественно, мы будем делать все, чтобы этот дефицит сохранялся в тех рамках, на которые мы ориентируемся. Тем не менее, такой сценарий возможен, потому что предполагался исходя из 3% при цене на нефть 50 долларов за баррель. Дефицит может возрасти, если цена на нефть опустится ниже 50 долларов за баррель", - сказал Медведев по итогам совещания, посвященного повторной индексации пенсий в текущем году.

Прогноз Минфина по дефициту федерального бюджета на 2016 год составляет 3,2% ВВП.