Гройсман хочет сделать бюджет-2017 "максимально реалистичным"

Проект государственного бюджета на 2017 год должен быть максимально реалистичным и строиться на прогнозах реальных доходов и реального дефицита, который не разрушит достигнутой макроэкономической стабильности в Украине.

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Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с профсоюзами и Федерацией работодателей Украины.

«Я поклонник того, чтобы мы знали, например, что в Украине есть 700-800 млрд грн доходов. Давайте обсуждать, что мы можем направить на армию, на социальную сферу, давайте экспертно говорить об этом. Я за то, чтобы бюджет был реальным, дефицит был реальным, и он был сбалансированным. Если мы имеем, условно, 700 млрд грн доходов - мы можем принять бюджет в 1 трлн грн? Нет, потому что разница непокрытых доходов разрушит макрофинансовую стабильность, - сказал Гройсман. - И нам надо будет впервые, возможно, подойти к ответственно сформированному бюджету».

Ранее министр финансов Александр Данилюк также отмечал, что Министерство финансов Украины намерено начать процесс сведения проекта государственного бюджета на 2017 год и подать документ в парламент в срок - до 15 сентября. При этом Минфин изменит принцип формирования государственного бюджета на 2017 год, исходя не из расходных пожеланий, как было ранее, а из прогнозных доходов и реальных возможностей.

Кабмин утвердил проект бюджетной резолюции на 2017 год 24 июня. Документ содержит прогноз роста ВВП в 2017-2019 годах на уровне 3-4%, снижения инфляции с 8,1% в 2017 году до 5,2% в 2019 году, снижения показателя безработицы с 8,6% в 2017 году до 8% в 2019 году. Прогнозный уровень госдолга в 2017 году ограничен 66,8% ВВП, в 2019-м - 61,8% ВВП. Курс гривни закладывается на уровне 27,2 грн за доллар в 2017 году.