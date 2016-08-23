Гривня на межбанке снизилась на 5 копеек - до 25,35 за доллар

Во вторник, 23 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,31/25,35 грн/долл. Таким образом, национальная валюта снизилась по сравнению с уровнем открытия торгов на 5 копеек.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6960/28,7420 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3910/0,3920 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,3055 грн/долл. К этому часу участники рынка заключили 487 сделок на сумму 288,81 млн долл.