Правительство скоро предложит новую систему, которая обеспечит справедливость зарплат и пенсий - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание правительства во вторник, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Настало время, когда мы предложим вариант, каким образом решить вопрос, который даст возможность достойно оплачивать труд украинских граждан, а также восстановить социальную справедливость в пенсионном обеспечении. Это самая главная наша задача. В ближайшее время мы презентуем не популистские, а реальные шаги, которые люди почувствуют", - заявил Гройсман.

По его словам, заработная плата украинских граждан недооценена.

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"Наша задача - в ближайшее время предложить новую систему, которая позволит начать восстановление справедливости для работающих граждан", - отметил премьер.

В частности, по его словам, нужно детенизировать заработные платы, уничтожить систему "уравниловок", дать возможность построить качественную систему пенсионного обеспечения "для того, чтобы украинский пенсионер, а это миллионы людей, понимал, что если он работает - он получит достойную пенсию, и это будет гарантировать государство".

Глава правительства выразил убеждение, что предложения по решению этих вопросов будет общей позицией и будет иметь поддержку профсоюзов.

"Важно, чтобы мы все очень четко просчитали, какова позиция, и презентовали ее украинскому обществу, и мы это сделаем совместно с поддержкой фракций коалиций парламента, фракций, которые будут готовы поддержать такие необходимые решения, совместно с президентом", - отметил он.

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Гройсман сообщил, что сегодня будет утверждено Генеральное соглашение с профсоюзами, которое не подписывалась правительством 5 лет.

"Сейчас мы впервые это сделаем. Это не просто соглашение, которое мы просто подпишем формально, - это наши общие обязательства, которые мы будем выполнять для того, чтобы защитить права рядового украинца", - отметил он.