Минфин одолжил на внутреннем рынке 2,7 миллиарда гривень

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 23 августа, привлекло в государственный бюджет 2,710 млрд грн.

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Как сообщается на сайте министерства, все средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций, индексированных на валютный курс, сроком обращения 7 лет со средневзвешенной доходностью 6,5% годовых, по которым Минфин удовлетворил 1 полученную заявку.

Продажа гривневых облигаций сроками обращения 6 и 9 месяцев, а также 1 и 2 года, не состоялась.

Ранее, 17 августа, Минфин после полуторагодового перерыва возобновил размещение облигаций внутреннего госзайма, индексированных на валютный курс, и в результате продажи этих облигаций привлек в госбюджет 1,001 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов в третьем квартале намерено провести 13 ОВГЗ-аукционов, на которых планируется размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, 2, 3 и 5 лет, а также валютных облигаций сроками обращения 1,5 и 2 года.

По состоянию на 23 августа объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 548,215 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся госбумаги на сумму 372,646 млрд грн, или 68% их общего объема.