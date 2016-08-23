Минфин одолжил на внутреннем рынке 2,7 миллиарда гривень
Министерство привлекло деньги от продажи индексных ОВГЗ.
Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 23 августа, привлекло в государственный бюджет 2,710 млрд грн.
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Как сообщается на сайте министерства, все средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций, индексированных на валютный курс, сроком обращения 7 лет со средневзвешенной доходностью 6,5% годовых, по которым Минфин удовлетворил 1 полученную заявку.
Продажа гривневых облигаций сроками обращения 6 и 9 месяцев, а также 1 и 2 года, не состоялась.
Ранее, 17 августа, Минфин после полуторагодового перерыва возобновил размещение облигаций внутреннего госзайма, индексированных на валютный курс, и в результате продажи этих облигаций привлек в госбюджет 1,001 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов в третьем квартале намерено провести 13 ОВГЗ-аукционов, на которых планируется размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, 2, 3 и 5 лет, а также валютных облигаций сроками обращения 1,5 и 2 года.
По состоянию на 23 августа объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 548,215 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся госбумаги на сумму 372,646 млрд грн, или 68% их общего объема.