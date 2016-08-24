Соглашение об ассоциации с ЕС уже постепенно компенсирует потери Украины из-за агрессии России - президент

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления в центре Киева по случаю Дня Независимости Украины.

“Соглашение об ассоциации с ЕС уже работает и уже постепенно компенсирует те колоссальные потери, которые нанесла война и экономическая агрессия России”, - сказал он.

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Порошенко подчеркнул, что в государстве удалось обеспечить макроэкономическую стабилизацию и восстановление экономического роста.

"Москва пытается душить нас как закрытием своего рынка, так и блокированием транзита в другие страны. На фоне беспрецедентных внешних шоков удалось обеспечить макроэкономическую стабилизацию и восстановление экономического роста", - сказал президент.

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Кроме того, он подчеркнул, что “независимость дала нам демократию и свободу; чувство гражданского достоинства и национального единства; научила защищаться и открыла европейскую перспективу".