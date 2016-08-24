Соглашение об ассоциации с ЕС уже постепенно компенсирует потери Украины из-за агрессии России - президент
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Соглашение об ассоциации с ЕС уже постепенно компенсирует те потери, которые нанесла Украине война с Россией.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления в центре Киева по случаю Дня Независимости Украины.
“Соглашение об ассоциации с ЕС уже работает и уже постепенно компенсирует те колоссальные потери, которые нанесла война и экономическая агрессия России”, - сказал он.
Читайте такжеОлланд в поздравлении ко Дню Независимости назвал Украину актером первого плана на мировом уровне
Порошенко подчеркнул, что в государстве удалось обеспечить макроэкономическую стабилизацию и восстановление экономического роста.
"Москва пытается душить нас как закрытием своего рынка, так и блокированием транзита в другие страны. На фоне беспрецедентных внешних шоков удалось обеспечить макроэкономическую стабилизацию и восстановление экономического роста", - сказал президент.
Читайте такжеВ Крыму ответили на озвученную Порошенко задачу вернуть украинский флаг в оккупированные города
Кроме того, он подчеркнул, что “независимость дала нам демократию и свободу; чувство гражданского достоинства и национального единства; научила защищаться и открыла европейскую перспективу".