Семья зятя Путина оказалась в пятерке богатейших "кланов" в России

Об этом сообщается на сайте журнала.

Согласно данным Forbes, совокупное состояние Николая Шамалова и его сына Кирилла оценивается в $2,4 млрд.

Основой состояния давнего знакомого президента Путина Шамалова-старшего является пакет в 10,2% акций банка "Россия", у его сына – доля в "Сибуре" (крупнейший нефтехимический холдинг России).

Кирилл Шамалов (муж дочери президента РФ Катерины) попал в рейтинг богатейших россиян, составленный в апреле, и занял в нем 64-е место, причем в списке он оказался самым молодым, ему 34 года.

В рейтинге Forbes Шамаловых обогнала семья Ананьевых ($2,8 млрд у братьев Дмитрия и Алексея), Ротенбергов ($2,8 млрд у Аркадия и Бориса и их сыновей), а на первом месте оказалась семья Гуцериевых ($9,8 млрд у Михаила, его брата Саит-Салама, сына Саида и племянника Михаила Шишханова), отмечает "Слон".

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Кирилл Шамалов также попадал на четвертое место рейтинга, составленного по объему полученных государственных заказов.

О его свадьбе на Екатерине Тихоновой, предполагаемой дочери президента Росси Владимира Путина, Катерине Тихоновой, писали в декабре 2015 года.

В Кремле официально родство главы государства и жены самого молодого миллиардера не подтверждают.