Королевский банк Шотландии отказался от международных операций: тысячи клиентов ищут ему замену

Королевский банк Шотландии Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) обратился к порядка 3 тысячам своих клиентов, пользующихся глобальными транзакционными услугами банка, с просьбой ускорить процесс поиска альтернативных финансовых организаций, передает Bloomberg.

RBS предупредил клиентов, что текущие счета, управление денежными средствами и расчеты по международным торговым операциям, скорее всего, будут недоступны после 31 декабря.

Читайте такжеДефицит торгового баланса Британии за месяц почти удвоилсяПо данным банка, он проводит такую работу среди почти 7000 клиентов в 32 странах в течение 18 месяцев, чтобы найти альтернативные банки, так как выходит из бизнеса. Причем более половины клиентов уже переориентировались.

RBS решил отказаться почти от всех зарубежных операций и сконцентрироваться на внутреннем рынке Великобритании. Банк намерен прекратить банковские операции за пределами Великобритании и Ирландии, поскольку это требует слишком больших затрат на инвестиции в технологии, необходимые для обслуживания клиентов и не будет давать адекватную отдачу.