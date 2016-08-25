Украина и Китай готовят дорожную карту экономического сотрудничества в сферах реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и в сфере инфраструктуры.

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Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская по итогам 4-го заседания Подкомиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества Комиссии по сотрудничеству между правительством Украины и правительством КНР.

«Мы проработали вопросы в сфере торговли, технического регулирования, транспорта, энергетики, туризма и хай-тек. Мы придаем особое значение этому сотрудничеству, - сказала Микольская. - Мы договорились о том, что стороны будут отрабатывать перечни товаров для экспорта и импорта и привлекать к этому предприятия двух стран. Мы договорились о поддержке предприятий в выставках и ярмарках, а также о проведении торговых миссий в Китае и Украине. Мы также обсудили возможности создания промышленных предприятий на территории Украины, продукция которых будет затем направлена на экспорт в ЕС, страны Скандинавии и другие государства, с которыми Украина заключила соглашения о зоне свободной торговли».

Отдельное внимание, по словам Микольской, уделено построению экономического пояса Великого Шелкового пути. «Мы надеемся, что мы сможем подписать план действий Украина - Китай по совместной реализации Великого Шелкового пути, который будет предусматривать наше сотрудничество в сфере инвестиций, инфраструктуры и транспорта», - сказала Микольская.

Она подчеркнула, что на данном этапе Украине было крайне важно сохранить диалог с Китаем в связи с рядом скандалов, ранее сопровождавших украинско-китайские проекты, в том числе проекты строительства ветки поезда в столичный аэропорт «Борисполь», а также ряд аграрных контрактов.

«Сейчас мы определяем ответственные структуры (в правительствах Украины и Китая - УНИАН), которые будут заниматься напрямую обработкой предложений бизнеса. Мы хотим разработать алгоритм, когда приходит запрос, и мы отправляем его по своим ассоциациям, а они - по своим. У нас большая база предприятий, - сказала Микольская. - Мы договорились об активизации диалога «business-to-business». Мы договорились о проведении секторальных миссий в Китай. Они будут не сразу - страна специфическая и большая. Будем прорабатывать эту идею на начало 2017 года. Плюс у себя мы тоже ждем китайскую миссию импортеров».

Как сообщал УНИАН, Китай занимает 4 место в перечне стратегических торговых партнеров Украины. В 2015 году правительство Китая заявило о намерении довести объем инвестиций в другие страны до 500 млрд долл. к 2020 году. Украина является потенциально интересным государством для Китая, поскольку имеет Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, а также готовит аналогичные соглашения с рядом других государств.