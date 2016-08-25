Российские эксперты рассказали о "застрявшей на дне" экономике РФ

Российская экономика в июле 2016 года «пока что застряла на дне». Об этом говорится в аналитическом обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе» (КГБ) за период 17–24 августа, подготовленном Центром развития Высшей школы экономики (ВШЭ), пишет Slon.ru.

Читайте такжеПогружение в кризис: в России из-за низких цен нефти ухудшили прогноз дефицита бюджета

Эксперты ВШЭ пришли к такому выводу на основе противоречивых статистических данных в июле. Несмотря на некоторое улучшение потребительского спроса и роста розничного товарооборота, а также строительной активности, промышленное производство в июле сократилось. Кроме того, «так и не сложились» условия для оживления инвестиционного процесса.

Как отмечается в обзоре, «на фоне снижения объемов инвестиций и вялой динамики фондовых индексов … явного сигнала об улучшении экономической конъюнктуры в промышленности (а значит и в экономике в целом) не наблюдается».

«Несмотря на распространенное мнение о том, что уже в конце текущего года экономика РФ начнет переход к восстановительному росту, который в ближайшие годы будет лишь ускоряться, нам представляется более вероятным сценарий продолжения стагнации/рецессии до окончания периода бюджетной консолидации», – считают экономисты.

В начале августа в ВШЭ сообщили, что во втором квартале текущего года экономика РФ упала «ниже дна». В июне экономисты предупреждали, что российкая экономика «продолжает скатываться в рецессию, и “дна” нащупано так и не было».