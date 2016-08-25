В Минюсте придумали, как снизить количество рейдерских атак в Украине

Министерство юстиции намерено усилить криминальную ответственность регистраторов и нотариусов за незаконное изменение данных реестра собственников юридических лиц, что поспособствует снижению количества рейдерских атак в Украине. Об этом в ходе круглого стола сообщил заместитель министра юстиции Павел Мороз.

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«Это преступление? Преступление. Значит, этого регистратора необходимо не просто привлечь к ответственности в виде блокировки доступа к реестру. Его нужно и в тюрьму отправить. Для этого мы сейчас разрабатываем законопроект, в котором мы хотим усилить криминальную ответственность регистраторов и нотариусов», - сказал он.

Также Мороз отметил, что криминальная ответственность будет распространятся и на заявителей на смену собственников имущества при подаче заведомо ложных документов.

Замминистра добавил, что если регистратор или нотариус сомневается в правильности оформления документов по смене собственника компании, то он может обратиться в Минюст для получения консультации. Это обезопасит его от последующих жалоб и криминальной ответственности.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции для сокращения возможности рейдерских атак намеревалось запустить СМС-информирование о регистрационных действиях, внедрить документальное свидетельство о праве собственности, сузить возможности проведения нотариусами регистрационных действий по областям страны.