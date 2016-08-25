Апелляционный суд отказал НБУ во взыскании с владельца "Имэксбанка" Климова 300 миллионов

Апелляционный суд Одесской области отменил решение Приморского районного суда г. Одессы от 16 марта, которым суд взыскал в пользу Национального банка 309,851 млн грн с депутата Верховной Рады Леонида Климова (группа «Видродження») как с поручителя по договору о предоставлении стабилизационного кредита принадлежавшему ему «Имэксбанку».

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«В удовлетворении исковых требований Национального банка Украины о взыскании задолженности отказать», - говорится в решении суда, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно тексту документа, апелляционный суд не согласился с решением суда предыдущей инстанции, поскольку поручительство по кредиту «Имэксбанка» прекратило свое действие, так как Нацбанк обратился в суд по этому поручительству 6 января 2016 года, а не в течение 6 месяцев со дня начала процедуры ликвидации банка – с 27 мая до 27 ноября 2015 года – как того требует действующее законодательство.

«Окончание срока, установленного договором поручительства, так же как истечение шести месяцев со дня наступления срока исполнения основного обязательства или одного года со дня заключения договора поручительства, если срок основного обязательства не установлен, прекращает поручительство при условии, что кредитор в течение срока действия поручительства не обратился с иском к поручителю», - отмечается в решении суда.

Как сообщили УНИАН в Национальном банке Украины, регулятор уже подал соответствующую кассационную жалобу на решение суда апелляционной инстанции, однако до завершения судебного разбирательства не предоставляет комментариев по этому судебному делу.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года НБУ сообщал, что суд взыскал с депутата Верховной Рады Леонида Климова (группа «Видродження») сумму задолженности по кредитному договору о предоставлении стабилизационного кредита принадлежащему ему «Имэксбанку» на общую сумму 309,851 млн грн в пользу Национального банка, а также судебный сбор в размере 4,6 млн грн.

Климов является действующим депутатом Верховной Рады Украины по избирательному округу №137 (Одесская обл.) и входит в парламентский Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. В принадлежащем Климову «Имэксбанке» с 27 января 2015 года работала временная администрация, а с 27 мая прошлого года проходит процедура ликвидации.

Как сообщал НБУ, суд наложил арест на жилой дом и квартиру депутата в Одессе, автомобили марки «Мерседес» и паркоместа, а также на акции нескольких компаний, в том числе ФК «Черноморец».

НБУ напомнил, что договор о предоставлении стабилизационного кредита был заключен 28 ноября 2014 года и Климов выступил поручителем по этому кредиту, однако свои обязательства ни он, ни банк-заемщик не выполнили.