Гривня на межбанке снизилась еще на 7 копеек - до 25,42 за доллар

В четверг, 25 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,37/25,42 грн/долл. Таким образом, национальная валюта снизилась по сравнению с уровнем открытия торгов на 7 копеек.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6480/28,7020 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3910/0,3920 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,3263 грн/долл. К этому часу участники рынка заключили 231 сделку на сумму 98,02 млн долл.