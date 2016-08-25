Бюджет новосозданного Фонда социального страхования составит 17 миллиардов
Расходы фонда составят 16,9 млрд грн, из них на выплату помощи пойдет 15,1 млрд грн.
Бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования, создаваемого путем реорганизации фондов социального страхования от несчастных случаев на производстве и по временной потере трудоспособности, в 2016 году составит 17,1 млрд грн, 15,1 млрд грн из которых пойдут на выплату социальной помощи, сообщила пресс-служба правительства.
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Как отмечается в сообщении, что в 2016 году (вместе с остатком на начало года) доходы фонда составят 17,1 млрд грн, из них поступления за счет единого социального взноса граждан – 16,2 млрд грн. Расходы фонда составят 16,9 млрд грн, из них на выплату помощи пойдет 15,1 млрд грн.
«Средства фонда будут направлены на выплату материального обеспечения, предоставление социальных услуг и проведение других мероприятий, предусмотренных законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 23 августа утвердил бюджет новосозданного Фонда общеобязательного государственного социального страхования на 2016 год для усиления контроля за расходованием бюджетных средств.
Решение о реорганизации фондов соцстраха путем их объединения было принято еще в ноябре 2015 года, когда парламент принял соответствующий закон, однако процесс затянулся. Процедура должна была завершиться ориентировочно в начале второго полугодия 2016 года.
В июле Верховная Рада не смогла собрать достаточного количества голосов для рассмотрения законопроекта, который предусматривает изменение и ускорение процедуры объединения указанных фондов.
Как отмечают в правительстве, из-за несовершенства нормативно-правовой базы ликвидируемые фонды уже полтора года проводят свою деятельность без контроля правлений и не входят в сферу управления органов государственной власти, блокируя процесс объединения.