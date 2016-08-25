Бюджет новосозданного Фонда социального страхования составит 17 миллиардов

Бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования, создаваемого путем реорганизации фондов социального страхования от несчастных случаев на производстве и по временной потере трудоспособности, в 2016 году составит 17,1 млрд грн, 15,1 млрд грн из которых пойдут на выплату социальной помощи, сообщила пресс-служба правительства.

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Как отмечается в сообщении, что в 2016 году (вместе с остатком на начало года) доходы фонда составят 17,1 млрд грн, из них поступления за счет единого социального взноса граждан – 16,2 млрд грн. Расходы фонда составят 16,9 млрд грн, из них на выплату помощи пойдет 15,1 млрд грн.

«Средства фонда будут направлены на выплату материального обеспечения, предоставление социальных услуг и проведение других мероприятий, предусмотренных законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 23 августа утвердил бюджет новосозданного Фонда общеобязательного государственного социального страхования на 2016 год для усиления контроля за расходованием бюджетных средств.

Решение о реорганизации фондов соцстраха путем их объединения было принято еще в ноябре 2015 года, когда парламент принял соответствующий закон, однако процесс затянулся. Процедура должна была завершиться ориентировочно в начале второго полугодия 2016 года.

В июле Верховная Рада не смогла собрать достаточного количества голосов для рассмотрения законопроекта, который предусматривает изменение и ускорение процедуры объединения указанных фондов.

Как отмечают в правительстве, из-за несовершенства нормативно-правовой базы ликвидируемые фонды уже полтора года проводят свою деятельность без контроля правлений и не входят в сферу управления органов государственной власти, блокируя процесс объединения.