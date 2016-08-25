Более 60% проверенных компаний платят "серые" зарплаты - ГФС

Более 60% компаний, проверенных Государственной фискальной службой (ГФС), не соблюдают налогового законодательства относительно полноты начислений и выплат заработной платы и других доходов своим работникам, сообщила пресс-служба ГФС со ссылкой на директора департамента налогов и сборов с физических лиц Павла Дроняка.

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«Во время проверок налогоплательщиков на соблюдение налогового законодательства относительно полноты начислений и выплат заработной платы и других доходов своим работникам нарушения зафиксированы у 60,6% проверенных плательщиков», - говорится в сообщении.

Как отмечается, наиболее распространенными нарушениями остаются «теневые» зарплаты и использование неучтенного труда рабочих. «Недобросовестные работодатели наносят вред не только бюджету, поскольку не платят соответствующие налоги и единый взнос, а, в первую очередь, самим работникам, лишая их права на социальную защиту и достойную пенсию», - цитирует Дроняка пресс-служба.

В сообщении указывается, что по результатам проверок в бюджеты доначислено около 272 млн грн налога на доходы физических лиц, 61 млн грн единого социального взноса и более 6 млн грн военного сбора.

Также отмечается, что в январе-июле текущего года сотрудниками ГФС было выявлено более 92 тыс. наемных лиц, работавших без заключения трудовых соглашений. В бюджеты уплачено более 28 млн грн. налога на доходы физических лиц и более 31 млн грн единого взноса.

Кроме того, выявлено более 32 тыс граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без официальной регистрации. Они уплатили в бюджет около 15 млн грн налогов.

Как сообщал УНИАН, снижение единого социального взноса (ЕСВ) с 36% в среднем до 22% не привело к ожидаемому выводу зарплат из «тени» в первом полугодии текущего года. Такое мнение высказал народный депутат Виктор Пинзеник («Блок Петра Порошенко»).

Согласно данным о поступлении ЕСВ за январь-июнь 2016 года, приведенным депутатом, при снижении ЕСВ с 36% до 22% поступления в Пенсионный фонд, которые обеспечиваются данным взносом, сократились за полгода на 36%.