Украина готова сотрудничать с РФ только по вопросам снятия торговых ограничений – торгпред

Министерство экономического развития и торговли Украины не имело каких-либо контактов с новоназначенным представителем России по вопросам торгово-экономических отношений с Украиной Дмитрием Ливановым, однако в случае, если такие контакты состоятся, основным вопросом дискуссий станет вопрос снятия торговых ограничений и санкций, введенных Россией в отношении нашей страны.

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Об этом журналистам сказала заместитель министра - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

«Мы будем с ним работать, в первую очередь, только по вопросам упразднения торговых ограничений в отношении украинских товаров. При этом его (Ливанова - УНИАН) назначение не остановит нашей работы в ВТО. У нас ведь появились новые ограничения. Сегодня появилась информация, что ограничения применяются к группе кормов, включая кормы для домашних животных, - сказала Микольская. - Если он (Ливанов - УНИАН) выйдет на связь, мы будем общаться, в первую очередь, по вопросам ограничений. Однако все контакты мы будем проводить в тесном сотрудничестве с МИД».

Как сообщал УНИАН, взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года из-за того, что между Украиной и ЕС вступил в силу режим свободной торговли. Зимой был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран - в особенности Казахстана и Кыргызстана.

По разным оценкам, потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 млрд долл.