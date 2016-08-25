Гривня за день снизилась на 11 копеек – до 25,46 за доллар

В четверг, 25 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,40/25,46 грн/долл. Таким образом, национальная валюта за день, по сравнению с уровнем открытия торгов, снизилась на 11 копеек.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6980/28,7550 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3920/0,3940 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,3292 грн/долл. К этому часу участники рынка заключили 486 сделок на сумму 337,31 млн долл.