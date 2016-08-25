Фонд гарантирования продлил ликвидацию пяти банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил продлить сроки ликвидации пяти банков – «Черноморского банка реконструкции и развития» (ЧБРР), банков «Морской», «Национальный кредит», «Старокиевского банка» и «Украинского профессионального банка» (УПБ).

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Как сообщается на сайте фонда, ликвидация банков ЧБРР и «Морского» продлевается на два года – до 3 сентября 2018 года включительно, банка «Национальный кредит» – также на 2 года, до 31 августа 2018 года включительно.

Ликвидация «Старокиевского банка» продлевается на 1 год – до 18 сентября 2017 года включительно, УПБ – также на 1 год, до 30 августа 2017 года включительно.

Также сообщается, что на соответствующий период продлеваются полномочия ликвидаторов банков: Андрея Матвиенко в ЧБРР и «Морском», Любви Пантиной в «Старокиевском банке» и УПБ, Виталия Паламарчука в банке «Национальный кредит».

Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 - 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 14 финучреждений.

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин в интервью УНИАН сообщил, что в рамках законодательства на ликвидацию банка предусмотрено 5 лет, и фонд рассчитывает за этот период завершить выведение с рынка финучреждений, признанных неплатежеспособными в ходе очистки рынка.