Доллар дешевеет на мировых торгах: рынок ждет выступления главы Федрезерва США

На мировых торгах курс доллара к мировым валютам в пятницу, 26 августа, снижается на фоне ожиданий инвесторов выступления главы ФРС США Джанет Йеллен, передает ПРАЙМ.

Курс доллара к иене уже опустился до 100,47 иены за доллар со 100,52 иены на предыдущих торгах. Курс евро к доллару вырос до 1,1291 доллара с 1,1286 доллара за евро на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опустился на 0,05%, до 94,67 пункта.

Читайте такжеЯгодка опять: с каким курсом гривня отметит двадцатилетие Выступление Йеллен, которого инвесторы ожидают на протяжении всей недели, состоится позднее в пятницу в городе Джексон-Хоуле на ежегодном симпозиуме Федерального резервного банка Канзаса.

"Она (Йеллен - ред.) является одним из прагматичных и сбалансированных спикеров. Я думаю, она оставит открытой возможность для повышения ставки в этом году, но я не думаю, что ФРС сделает этот шаг до декабря", - отметил глава отдела исследований ценных бумаг с фиксированным доходом в U.S. Bank Wealth Management Дженнифер Вейл.

Кроме того, в четверг несколько представителей ФРС сделали заявления относительно возможного повышения процентной ставки. Так, глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж отметила, что состояние рынка труда и уровень инфляции в сочетании с прогнозными показателями ФРС дают возможность повысить ставку. Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан также назвал ситуацию благоприятной для повышения ставок в скором времени, не назвав, однако, конкретных сроков этого.