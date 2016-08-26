Нацбанк ввел очередное смягчение административных ограничений на валютном рынке

Национальный банк Украины расширил возможности для реструктуризации валютного долга украинских компаний с целью дальнейшего увеличения уставного капитала.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на вступающее в силу с 1 сентября постановление №375, которым регулятор изменил свое постановление №342 «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины».

Читайте такжеСуд подтвердил правомерность решения НБУ о признании неплатежеспособным банка "Надра"Как отмечается в сообщении, Нацбанк расширил перечень исключений в рамках запрета на досрочное погашение валютных займов резидентами нерезидентам, разрешив такое досрочное погашение небанковским учреждениям при реструктуризации задолженности, если требования по основной сумме кредита зачисляются как дополнительный вклад нерезидента в уставный капитал резидента.

По оценкам НБУ, данные изменения будут способствовать сокращению внешнего частного долга Украины без оттока иностранной валюты за пределы Украины и без создания дополнительного давления на валютный рынок страны.

Этим же постановлением регулятор упростил порядок покупки и перечисления валюты для оплаты лечения физлиц за рубежом и усовершенствовал контроль за остатками на счетах клиентов-резидентов (кроме физлиц) при покупке валюты.

Нацбанк отметил, что вышеуказанные изменения будут действовать так же, как и постановление №342, или до 14 сентября включительно.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в этом году анонсировал смягчение административных ограничений на валютном рынке, установленных в течение 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.

Сегодня, 26 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к открытию торгов установились на уровне 25,40/25,46 грн/долл.