НБУ вводит в обращение памятные 20 гривень в честь 160-летия Ивана Франко (фото)

Национальный банк Украины с 1 сентября 2016 года вводит в обращение памятные банкноты номиналом 20 гривень в честь 160-летия выдающегося украинского писателя Ивана Франко.

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Об этом сообщил заместитель главы НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

«Памятные банкноты будут введены в обращение с 1 сентября 2016 года. Тираж составит 1 миллион штук. Для нумерации банкнот будет использована серия ЦБ. 20 тысяч экземпляров этих банкнот будут запакованы в сувенирные конверты и будут реализовываться нашими региональными управлениями по цене 31 гривня. Остальные будут реализовываться по цене 27 гривень», - сказал Смолий.

По его словам, бумага для памятной банкноты изготовлена с добавлением украинского льна, что позволило снизить затраты на ее изготовление и повысить износоустойчивость.

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Также Смолий сообщил, что новая банкнота будет полноценным платежным средством. «Банкнота является платежным средством наравне с другими банкнотами, которые находятся сегодня в обращении. В магазине ею можно будет рассчитаться», - сказал он.

Согласно представленной в ходе брифинга презентации, на новой банкноте, как и на действующих банкнотах номиналом 20 гривень, преобладает зеленый цвет.

В центральной части на лицевой стороне памятной банкноты размещен портрет Ивана Франко. Основным элементом дизайна обратной стороны банкноты оставлено изображение здания Львовского оперного театра.

Банкнота содержит новые оптико-переменные элементы защиты: «оконную» защитную ленту с эффектом движения фоновых изображений и элемент SPARK, постепенно меняющий цвет при изменении угла наклона банкноты.

Справка УНИАН. В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня.

Согласно действующему законодательству Украины, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.