У Гонтаревой объяснили, что происходит с гривней: не видят причин для беспокойства

Национальный банк Украины называет текущие колебания на валютном рынке допустимыми и пока не планирует выходить на рынок с интервенциями в поддержку гривни, сообщил сегодня журналистам заместитель главы НБУ Яков Смолий.

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Он напомнил, что Национальный банк перешел к инфляционному таргетированию, и курс – соотношение иностранной валюты к гривне – формируется рынком.

«Если есть больший спрос – происходят колебания курса. Мы не влияем сегодня на формирование курса на рынке, но в режиме инфляционного таргетирования отслеживаем, и Национальный банк будет принимать решения для сглаживания резких колебаний. На сегодня эти колебания допустимые, и никаких интервенций Национальный банк не планирует проводить», - сказал Смолий.

Замглавы НБУ не стал озвучивать конкретные прогнозы относительно дальнейшего уровня курса гривни, отметив, что эти прогнозы были обнародованы ранее в рамках планов Министерства финансов по смете на следующий год.

Справка УНИАН. Обострение ситуации на административной границе с Автономной Республикой Крым в начале августа обернулось волнениями на валютном рынке, где котировки гривни к доллару преодолели отметку 25 грн/долл., после того, как 2 месяца находились в пределах 24,7-24,9 грн/долл.

В настоящий момент гривня продолжает обесцениваться, теряя в цене по 5-10 копеек ежедневно. Сегодня, 26 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к открытию торгов установились на уровне 25,40/25,46 грн/долл.

Исторический минимум курса зафиксирован в феврале 2015 года на уровне 30,01 грн/долл.

В рамках проекта бюджетной резолюции на 2017 год, утвержденной Кабинетом министров Украины 24 июня, среднегодовой курс в следующем году ожидается на уровне 27,2 грн за доллар.