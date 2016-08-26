В Нацбанке уверяют, что введение новых банкнот не повлияет на уровень инфляции

Введение Национальным банком Украины новых банкнот не повлияет на уровень инфляции в стране, поскольку этот процесс не предполагает дополнительную эмиссию денег.

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Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель главы НБУ Яков Смолий.

«У нас есть два инструмента введения наличности в обращение: покупка коммерческими банками наличной гривни за безналичную, которая ранее была введена в обращение, и замена изношенных банкнот гривни на новые банкноты, которые выпускаются. Дополнительной эмиссии в ходе введения новых банкнот не происходит», - пояснил Смолий, отвечая на вопрос о том, не отразится ли введение новых банкнот на уровне инфляции, поскольку банкноты старого образца из обращения не изымаются.

Смолий также отметил, что эмиссия гривни в Украине производится исключительно безналичным путем - посредством замены безналичности на наличность.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 1 сентября 2016 года вводит в обращение памятные банкноты номиналом 20 гривень в честь 160-летия выдающегося украинского писателя Ивана Франко.

В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня.

Согласно действующему законодательству Украины, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.