"Ощадбанк" подал иск против России на $1 миллиард из-за потери активов в Крыму

Государственный «Ощадбанк» сегодня, 26 августа, подал исковое заявление со всей доказательной базой против Российской Федерации о возмещении более 1 млрд долл. США потерь в результате за незаконной оккупации и фактической аннексии Автономной Республики Крым.

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Как сообщила УНИАН пресс-служба банка, сумма требований включает стоимость потери бизнеса, активов и проценты, которые будут начислены до принятия трибуналом окончательного решения и до фактического получения компенсации по коммерческому курсу, определенному трибуналом.

Также банк сообщил, что по результатам первой процессуальной конференции, от участия в которой Российская Федерация отказалась, трибунал по предложению «Ощадбанка», принял решение рассматривать исковое заявление по ускоренному графику, если РФ продолжит отказываться от участия в арбитражном разбирательстве. Окончательное слушание запланировано на конец марта 2017 года.

Банк напомнил, что в состав титулованного арбитражного трибунала входят господин Дэвид Эй. Ар. Уильямс КьюСи, Достопочтенный Чарльз Ен.Брауер и господин Хьюго Перезкано Диаз.

Как впоследствии сообщили УНИАН в пресс-службе «Ощадбанка», рассмотрение арбитражного спора состоится в столице Франции Париже.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. В 2015 году банк получил 12,3 млрд грн убытка в связи с формированием резервов по активам.