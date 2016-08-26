Минобразования готовит новый порядок выплаты стипендий - должен заработать с 1 января

Новая более рациональная система выплаты стипендий в Украине будет разработана в ближайшее время и должна заработать с 1 января 2017 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец.

"Очевидно, будет изменена система выплаты стипендий. Стипендии ориентировочно будут получать все студенты за высокие чрезвычайные успехи в учебе. Возможно, будет гарантирована стипендия для инженерных, естественных, образовательных специальностей, там проблемы с набором. И стипендия для тех, кто успешно учится, но семья имеет невысокие доходы", - сказал он.

Ковтунец уточнил, что "стипендии будут, но порядок (выплаты) будет более рациональным".

По его словам, такая система еще не разработана Минобразования. "Это (новый порядок) будет в ближайшее время, это должно действовать с 1 января", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов сообщило Министерству образования и науки, что на следующий бюджетный год расходы на стипендию предусмотрены только для учащихся и студентов из числа детей-сирот, детей-инвалидов I-III группы, детей, лишенных родительской опеки, и детей из семей, которые получают помощь согласно закону “О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям”, а также аспирантам и докторантам.