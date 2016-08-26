Предприятия Украины получили почти 63 миллиарда прибыли против убытка годом ранее

Крупные и средние предприятия Украины, по предварительным данным, за первое полугодие 2016 года получили 62,950 млрд грн прибыли до налогообложения, в то время как за аналогичный период прошлого года результат был убыточным – минус 224,451 млрд грн.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансовый результат прибыльных предприятий Украины вырос на 9,2% - до 181,173 млрд грн, в то время как результат убыточных предприятий снизился на 68,6%, до минус 124,223 млрд грн.

Также сообщается, что количество убыточных предприятий в Украине по отношению к общему их количеству по итогам полугодия снизилось на 7,7 п.п. – до 34,6%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, крупные и средние предприятия Украины, без учета бюджетных учреждений, по предварительным данным, за 2015 год получили 230,612 млрд грн убытка до налогообложения, что в 1,7 раза меньше уточненных данных по убытку до налогообложения за предыдущий год на уровне 389,114 млрд грн.