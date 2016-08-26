Гривня за день снизилась еще на 2 копейки – до 25,48 за доллар

В пятницу, 26 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,44/25,48 грн/долл. Таким образом, национальная валюта за день, по сравнению с уровнем открытия торгов, снизилась на 2 копейки.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7420/28,7870 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3920/0,3930 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,4424 грн/долл. К этому часу участники рынка заключили 530 сделок на сумму 332,29 млн долл.