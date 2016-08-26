"ПриватБанк" увеличит капитал на 2,6 миллиарда гривень

Крупнейший украинский банк «ПриватБанк» увеличит уставный капитал на 12,2% или на 2,583 млрд грн – до 23,839 млрд грн.

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Как сообщила УНИАН пресс-служба «ПриватБанка» со ссылкой на решение акционеров, принятое на собрании сегодня, 26 августа, увеличение капитала проводится за счет направления части прибыли 2015 года и части нераспределенной прибыли за прошлые годы.

Кроме того, как отмечается в сообщении, акционеры банка приняли решение не выплачивать дивиденды, а направить средства на увеличение уставного фонда и формирование резервного капитала. В результате, номинальная стоимость акций банка вырастет на 34,03 грн - до 314,03 грн за акцию. При этом количество выпущенных акций и распределение их между акционерами остается без изменений.

Также сообщается, что акционеры банка рассмотрели и утвердили отчеты правления, наблюдательного совета и ревизионной комиссии об итогах деятельности банка, выводы и отчеты аудитора, годовой отчет и баланс банка за 2015 год.

Согласно утвержденным основным направлениям деятельности банка в 2016 году, главными его приоритетами останутся совершенствование системы управления рисками и обеспечение неукоснительного выполнения обязательств перед вкладчиками и кредиторами.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Ключевыми акционерами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, владеющие прямо и опосредованно по 45% капитала банка. Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 млн корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.