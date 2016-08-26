Минэкономразвития ожидает, что госкомпании в следующем году перечислят в бюджет 13 миллиардов

Министерство экономического развития Украины ожидает, что в 2017 году государственные компании и акционерные общества, в которых государство имеет долю, выплатят в бюджет порядка 13 млрд грн дивидендов.

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Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель министра экономразвития Юлия Ковалив.

«По подсчетам Минэкономразвития, в следующем году только государственные акционерные общества перечислят в бюджет 13 млрд грн дивидендов. Это, безусловно, хорошая новость, - написала Ковалив. - Речь идет о 94 акционерных обществах, где контрольный пакет акций принадлежит государству. Согласно финансовым планам, которые мы проработали, ожидаемая прибыль этих предприятий составит 18 млрд грн».

Ковалив отметила, что заявленная сумма дивидендов значительна, однако она меньше, чем вероятные налоговые отчисления большинства госпредпрятий, если бы они работали в частном секторе. В этой связи, по словам Ковалив, приватизация нестратегических объектов позволила бы исправить ситуацию как в части управления, так и в части повышения объемов оборотных средств.

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«Часть прибыли (75% - УНИАН), которая отчисляется в пользу государства - достаточно большая. Однако очень часто в такой ситуации у предприятий не остается свободных средств, которые они могли бы инвестировать в развитие бизнеса, а, значит, увеличивать свои доходы, расширять производство, наращивать экспортный потенциал, создавать новые рабочие места и многое другое. Хорошим решением в этой ситуации была бы прозрачная приватизация всех нестратегических предприятий», - подчеркнула Ковалив.

Как сообщал УНИАН, реформа государственного сектора экономики - в части смены менеджмента и подготовки к приватизации нестратегических предприятий является одной из приоритетных задач правительства. До конца текущего года Министерство экономического развития и торговли планирует назначить независимые наблюдательные советы 15 крупнейших государственных компаний Украины.