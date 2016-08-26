В Украине растут долги по зарплате

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в июле 2016 года выросла на 4% по сравнению с июнем и на 1 августа составила 2 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, задолженность перед работниками экономически активных предприятий в июле увеличилась на 5,5% - до 1,36 млрд грн.

Основная сумма долга сформировалась на промышленных предприятиях (74,2%). На работников сфер транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности приходится 9,5% задолженности.

Наибольшие суммы задолженности накопили предприятия Луганской (23,8%), Донецкой (20,6%) и Харьковской (10,1%) областей.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в июне 2016 года задолженность по зарплате в Украине выросла на 5,4% по сравнению с маем и на 1 июля составила 1,97 млрд грн.