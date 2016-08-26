Фонд гарантирования приостановил выплаты вкладчикам банка "Михайловский"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановил выплаты вкладчикам неплатежеспособного банка «Михайловский» по общему реестру, которые проводились с 15 июля, однако обещает возобновить их 2 сентября.

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Как сообщила пресс-служба фонда, исполнительная дирекция Фонда гарантирования утвердила изменения и дополнения в общий реестр вкладчиков, в связи с чем до 2 сентября объявлен технологический перерыв, в течение которого эти изменения будут внесены в реестр.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка «Михайловский» к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером.

По информации НБУ, 20 мая, когда глава правления банка «Михайловский» Игорь Дорошенко покинул должность, банк под прикрытием технического сбоя ограничил доступ куратора НБУ к своей базе данных и провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных с банком компаний, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Как впоследствии выяснил фонд, таким образом банк пытался развернуть на балансе вклады связанных финансовых компаний, которые не подпадают под гарантии.

12 августа Национальная полиция сообщила о вручении подозрения и аресте экс-главы правления банка «Михайловский» Игоря Дорошенко, который подозревается в хищении 870 млн грн средств и доведении банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.