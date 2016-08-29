Золото дешевеет на фоне заявлений главы Федрезерва США

Стоимость золота в понедельник, 29 августа, снижается на фоне растущих ожиданий скорого повышения ставки ФРС США после пятничных заявлений главы регулятора Джанет Йеллен, передает ПРАЙМ.

С начала торгов цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,20 доллара, или на 0,32% - до 1321,7 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,96% - до 18,57 доллара за унцию.

Читайте такжеЭкономика США во втором квартале выросла на 1,2% Глава ФРС заявила, что условия для повышения процентных ставок в США в последние месяцы улучшились, отметив, в частности, укрепление рынка труда. Конкретные сроки повышения ставки она не назвала, подчеркнув, что решение регулятора будет зависеть от статистических данных.

"Мы считаем, что давление на золото, вероятно, усилится, так как приближается сентябрь, и участники рынка теперь в большей степени ожидают повышения ставки с учетом того, что они услышали от представителей ФРС в пятницу", - считает аналитик INTL FC Stone Эдвард Мейр.