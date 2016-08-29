Российская истерия: министерства и центробанк проверят на готовность к военному времени

Федеральные органы исполнительной власти и предприятия "оборонки" переведут на работу "в условиях военного времени", говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передает РИА Новости.

"В мобилизационных мероприятиях, проводимых в рамках внезапной проверки Вооруженных сил Российской Федерации, примут участие структурные подразделения Минкомсвязи, Минфина, Минпромторга, Росрезерва и Банка России", — отмечается в релизе.

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По данным военного ведомства, также в рамках проверки власти отработают призыв граждан из запаса, поставку техники и формирование воинских частей территориальной обороны в Южном, Центральном военных округах и на Северном флоте. Полевые учреждения Центробанка впервые займутся финансовым обеспечением войск в отрыве от постоянных пунктов дислокации.

Как сообщает Минобороны, ряд оборонных предприятий на юге России проверят на готовность к выполнению мобилизационных задач на поставку и ремонт вооружения и спецтехники.

Внезапная проверка началась в российской армии 25 августа и продлится до 31 августа. В рамках учений войска Южного, часть сил и средств Западного и Центрального округов, Северного флота, главного командования Воздушно-космических сил, командования Воздушно-десантных войск привели в полную боевую готовность.