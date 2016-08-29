Центробанк Китая снова ослабил курс юаня к доллару

Народный банк Китая в понедельник, 29 августа, ослабил курс юаня к доллару на 0,55%, передает ПРАЙМ.

Народный банк Китая установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,6856, что на 368 пунктов выше фиксинга пятницы, когда курс составил 6,6488.

Читайте такжеКитай понизил курс юаня до минимума с ноября 2010 годаКитайская валюта достаточно долго держалась на стабильной отметке около 8,3 юаня за доллар, пока летом 2005 года не начала укрепляться. С осени 2008 года юань около года держался на уровне 6,8, а в сентябре 2009 года вновь начал расти. Пик пришелся на январь 2014 года, когда за 1 доллар давали около 6 юаней.

В августе прошлого года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару, что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня.