Задержан еще один подозреваемый в хищении денег вкладчиков банка "Михайловский"

Задержан еще один подозреваемый в хищении средств вкладчиков банка «Михайловский».

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Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко на своей странице в Facebook.

«Еще одна хорошая новость по банку «Михайловский»: вчера установили местонахождение и задержали еще одного участника преступной группы, укравшей деньги вкладчиков», - написал он.

«Сутки он уже провел в изоляторе. Теперь дело за судом, избрать достойную меру пресечения», - добавил Крищенко.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка «Михайловский» к категории неплатежеспособных из-за проведенных сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером.

По информации НБУ, 20 мая, когда глава правления банка «Михайловский» Игорь Дорошенко покинул должность, банк под прикрытием технического сбоя ограничил доступ куратора НБУ к своей базе данных и провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных с банком компаний, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Как впоследствии выяснил фонд, таким образом банк пытался развернуть на балансе вклады связанных финансовых компаний, которые не подпадают под гарантии.

12 августа Национальная полиция сообщила о вручении подозрения и аресте экс-главы правления банка «Михайловский», который подозревается в хищении 870 млн грн средств и доведении банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На следующий день Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему председателю правления ПАО «Банк Михайловской» в виде двух месяцев ареста с альтернативой внесения залога в размере 137,8 млн грн.