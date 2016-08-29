Предпринимателям Донбасса из-за войны могут аннулировать долги по соцвзносу
ГФС готова аннулировать безнадежные долги донецких предпринимателей, заявил замминистра по вопросам оккупированных территорий.
Государственная фискальная служба Украины готова аннулировать безнадежные долги донецких предпринимателей по единому социальному взносу (ЕСВ), возникшие из-за форс-мажорных обстоятельств.
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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель министра оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-руководитель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука.
«Получил письмо от Романа Насирова (главы ГФС - УНИАН) - ответ на обращение. Речь шла об уплате единого налога частным предпринимателем из Донецкой области и начислении долга за несвоевременную уплату. Думаю, таких случаев может быть немало, поэтому общие тезис-ответы преподаю в паблик. Итак, в случае невозможности осуществления выплат субъект хозяйствования может написать заявление о признании такого долга как безнадежного, возникшего в результате форс-мажорных обстоятельств, и этот долг может быть аннулирован», - сообщил Тука.
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Как сообщал УНИАН, в результате боевых действий в Донецкой и Луганской областях, продолжающихся с весны 2014 года, экономические потери Украины составили порядка 20% ВВП. По данным ООН, военные действия привели к массовому сворачиванию бизнеса в регионе и сокращению промышленного производства в 2015 году в Донецкой и Луганской областях на 34,6% и 66% соответственно.
Разрушение инфраструктуры, систем связи, финансовой и банковской сфер, разрыв экономических связей, физическое уничтожение производственных мощностей в Донецкой и Луганской областях препятствуют социально-экономическому развитию региона и Украины в целом.
По мнению экспертов, для решения существующих проблем необходимо облегчить доступ бизнеса к финансовым ресурсам путем внедрения частичной компенсации процентной ставки по кредитам, привлечь финансовые ресурсы через программы международной технической помощи, а также ввести гибкий режим налогообложения.