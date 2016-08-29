Предпринимателям Донбасса из-за войны могут аннулировать долги по соцвзносу

Государственная фискальная служба Украины готова аннулировать безнадежные долги донецких предпринимателей по единому социальному взносу (ЕСВ), возникшие из-за форс-мажорных обстоятельств.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель министра оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-руководитель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука.

«Получил письмо от Романа Насирова (главы ГФС - УНИАН) - ответ на обращение. Речь шла об уплате единого налога частным предпринимателем из Донецкой области и начислении долга за несвоевременную уплату. Думаю, таких случаев может быть немало, поэтому общие тезис-ответы преподаю в паблик. Итак, в случае невозможности осуществления выплат субъект хозяйствования может написать заявление о признании такого долга как безнадежного, возникшего в результате форс-мажорных обстоятельств, и этот долг может быть аннулирован», - сообщил Тука.

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Как сообщал УНИАН, в результате боевых действий в Донецкой и Луганской областях, продолжающихся с весны 2014 года, экономические потери Украины составили порядка 20% ВВП. По данным ООН, военные действия привели к массовому сворачиванию бизнеса в регионе и сокращению промышленного производства в 2015 году в Донецкой и Луганской областях на 34,6% и 66% соответственно.

Разрушение инфраструктуры, систем связи, финансовой и банковской сфер, разрыв экономических связей, физическое уничтожение производственных мощностей в Донецкой и Луганской областях препятствуют социально-экономическому развитию региона и Украины в целом.

По мнению экспертов, для решения существующих проблем необходимо облегчить доступ бизнеса к финансовым ресурсам путем внедрения частичной компенсации процентной ставки по кредитам, привлечь финансовые ресурсы через программы международной технической помощи, а также ввести гибкий режим налогообложения.