Сводный бюджет Украины ушел в минус на 23 миллиарда

Дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-июля текущего года составил 22,884 млрд грн против профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 15,392 млрд грн.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы сводного бюджета за 7 месяцев, без учета межбюджетных трансфертов, составили 389,066 млрд грн, расходы – 410,561 млрд грн.

Согласно приведенным данным, дефицит государственного бюджета Украины в январе-июле составил 49,945 млрд грн, что в 22 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 2,268 млрд грн. Доходы гобюджета за 7 месяцев составили 301,300 млрд грн, расходы – 349,996 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-июня 2016 года составил 11,3 млрд грн против профицита в первом полугодии прошлого года на уровне 12,2 млрд грн.

Дефицит госбюджета Украины по итогам первого полугодия 2016 года составил 35,1 млрд грн, в том числе в июне дефицит составил 8,6 млрд грн.