Украина и через 20 лет не сможет догнать Польшу по ВВП – Ложкин

Для обеспечения ежегодного роста ВВП Украины на 6,5-9% в течение 2017-2036 гг. необходимо привлечение дополнительно 120-200 млрд долл. иностранных инвестиций к 2036 году.

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Об этом в ходе заседания Национального совета реформ сообщил новоназначенный глава Национального инвестиционного совета Борис Ложкин.

«Для обеспечения таких темпов роста (ВВП на 6,5-9% - УНИАН) Украине приблизительно необходимо дополнительно 120-200 млрд долл. иностранных инвестиций в накоплении к 2036 года», - сказал он.

При этом Ложкин отметил, что такой темп роста ВВП Украины в 2017-2036 гг. обеспечит валовой внутренний продукт в размере 292 млрд долл. в 2036 году. «Это уровень ВВП Колумбии 2015 года. А ВВП Польши в 2015 году составил 475 млрд долл. То есть, даже если Украина будет расти указанным темпом, мы не сможем догнать Польшу», - пояснил Ложкин.

Он также назвал приоритетные сферы для инвестиций, которые создают больше всего рабочих мест. К ним относятся энергетика, газодобыча и транспортировка газа, аграрный сектор, инфраструктура, в частности железная дорога и строительство дорог.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 29 августа принял отставку главы Администрации президента Бориса Ложкина и назначил его своим советником и главой Национального инвестиционного совета как ключевого органа привлечения и сопровождения инвестиций, а также формирования благоприятного инвестиционного климата в Украине.

По данным Государственной службы статистики, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 июля 2016 года составил 44,791 млрд долл., что на 2,282 млрд долл., или на 5,4%, больше показателя на начало года на уровне 42,509 млрд долл.