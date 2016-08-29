Президент хочет упростить процедуры экспорта

Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым существенное упрощение процедуры экспорта в Украине, что станет значимым шагом на пути построения благоприятного инвестиционного климата в нашей стране.

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Об этом Порошенко сказал в ходе заседания Национального совета реформ.

«Надо упростить процедуру экспорта, - сказал Порошенко. - Хорошо, что нам уже не надо переводить контракты на много языков, достаточно будет зарегистрировать контракт и предоставить электронную копию», - отметил Порошенко.

Он также подчеркнул, что упрощение процедур экспорта должно проходить в рамках общего процесса дерегуляции. «Необходимо продолжить решительные действия в направлении дерегуляции. Это не только сокращение лицензий, разрешений и сертификатов. Это и темп получения разрешений, который до сих пор, по оценкам Всемирного банка, составляет 263 дня. Для сравнения: в Южной Корее такой срок - 18 дней. Большинство разрешений надо упразднить, а оставшиеся передать на места. Незачем из Киева ждать разрешения. Нам в Киеве есть чем заниматься», - подчеркнул Порошенко

Президент обратил внимание, что на текущий момент в Верховной Раде зарегистрированы 39 проектов законов, 5 из которых уже проголосованы в первом чтении. При этом, Порошенко выразил надежду, что с началом новой сессии парламентарии уделят именно этим законопроектам особое внимание.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, дефицит внешней торговли товарами в Украине в первом полугодии 2016 года составил 682,6 млн долл. против 351,1 млн долл. профицита за аналогичный период прошлого года. Экспорт товаров из Украины в январе-июне 2016 года к январю-июню 2015 года снизился на 10,7% – до 16,623 млрд долл., импорт – на 5,3%, до 17,306 млрд долл.