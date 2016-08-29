Ложкин пригласил в Нацинвестсовет Сороса – финансист предварительно согласился

Экс-глава Администрации президента Украины Борис Ложкин, назначенный указом президента главой Национального инвестиционного совета, пригласил в совет ряд известных иностранных инвесторов, в частности, одного из крупнейших в мире инвесторов, финансиста Джорджа Сороса, главного исполнительного директора компании Unilever Пола Полмана, а также руководство азербайджанской компании SOCAR.

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Об этом Ложкин сообщил в ходе заседания Национального совета реформ.

«Мы обсуждали с несколькими иностранными инвесторами их потенциальное участие в этом совете. Предварительно согласились на участие в инвестиционном совете Джордж Сорос, Пол Полман - главный исполнительный директор Unilever и глава всемирного совета предпринимателей и устойчивого развития, руководство SOCAR – крупнейшей государственной компании Азербайджана», - сказал он.

Ложкин отметил, что на данный момент ведутся переговоры со многими известными иностранными инвесторами, которые в будущем могут войти в состав совета.

По его словам, активизация работы Национального инвестиционного совета, привлечение инвестиций и создание нормального бизнес-климата в Украине будут способствовать росту национальной экономики.

Как сообщал УНИАН, 29 августа президент Украины в рамках заседания Национального совета реформ сообщил о создании Национального инвестиционного совета, главой которого был назначен экс-глава Администрации президента Борис Ложкин.

В июле в правительстве был организован Офис продвижения инвестиций, который начнет работу с 1 сентября. Его работу будет курировать заместить министра финансов Украины Оксана Макарова.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 июля 2016 года составил 44,791 млрд долл., что на 2,282 млрд долл., или на 5,4%, больше показателя на начало года на уровне 42,509 млрд долл.