Экономика России рискует отсрочить восстановление после обострения ситуации вокруг Крыма – Bloomberg

После того, как президент России Владимир Путин обвинил Украину в подготовке террористических атак на Крымском полуострове в текущем месяце, вероятность того, что западные страны могут отменить экономические санкции против России, снизилась, по данным опроса, проведенного Bloomberg среди экономистов. Из 21 опрошенного эксперта, 52% считают, что Европейский Союз может начать отмену санкций в течение следующих 12 месяцев. В предыдущем опросе такой позиции придерживались 69% участников опроса. Теперь только 10% (по сравнению с 19% месяц назад) ожидают, что США начнут отменять санкции.

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"Растущая напряженность в украинском вопросе будет подрывать доверие инвесторов, сохранит санкции ЕС и США и продолжит отсрочку притока иностранного капитала, так как Путин не будет сосредоточен на экономических реформах, ‒ отмечает Кристофер Шиллс (Christopher Shiells), старший аналитик Informa Global Markets. ‒ Это приведет к ослаблению рубля и заставит Центробанк проводить более осторожную, воинствующую политику".

Санкции, введенные после того, как Россия присоединила Крым в 2014 году, усугубились падением цен на нефть, что вызвало отток капитала и ослабило российский рубль. При цене нефти в настоящее время около $50 правительства России сейчас имеет самый высокий уровень дефицита бюджета с 2010 года, его прогнозы экономического роста в следующем году составляют менее 1%. Центробанк оставил ключевую процентную ставку без изменений в прошлом месяце на уровне 10,5% после того, как понизил её в июне впервые с лета 2015г.

Рубль вырос больше чем на 13% по отношению к доллару в этом году, показав второй лучший результат после бразильского реала среди валют стран с формирующейся рыночной экономикой, которые мониторятся Bloomberg. Тем не менее, данного роста не достаточно, чтобы восполнить 20% ослабление в прошлом году.

Отношения между Россией и Украиной обострились в этом месяце, когда Путин обвинил власти Украины в организации диверсии, во время которой были убиты двое военнослужащих в Крыму. Украина заявила, что данный инцидент не имел места. Параллельно обе стороны увеличили присутствие своих вооруженных сил вдоль границы полуострова.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на данный момент ослабление санкций не представляется возможным, поскольку Россия не продемонстрировала прогресс в выполнении условий перемирия согласно Минским соглашениям, заключенным в 2015 году с целью прекращения боевых действий между пророссийскими сепаратистами и Вооружёнными силами Украины на востоке страны.

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Данное обострение ситуации вокруг Крыма повлияет на доверие инвесторов, по мнению 76% опрошенных экономистов. Оно также активизирует отток капитала, считают 62% опрошенных.

"Учитывая продление санкций ЕС до начала 2017 и недавние неблагоприятные заявления канцлера Германии Меркель, мы видим лишь малую вероятность ослабления санкций в течение ближайшего года, ‒ заявил Андреас Швабэ (Andreas Schwabe), экономист банка Raiffeisen Bank International AG в Вене. ‒ Кроме того, для смягчения западных санкций потребуется демонстрация Россией некой гибкости в её подходах, а этого пока не наблюдается".

Смягчение ограничений будет иметь положительное влияние на экономику России, но польза будет зависеть от масштаба каких-либо действий со стороны ЕС или США, по словам Сергея Наркевича, аналитика московского ОАО "Промсвязьбанк".

"Если это результат снижения военной напряженности и общего улучшения отношений между Россией и странами Запада, эффект был бы существенным, ‒ сказал он. ‒ Если это несогласованные действия отдельных европейских стран, влияние было б гораздо менее ощутимым".